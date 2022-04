Milan, il Gallo Belotti canterà rossonero? Possibilità minime ma...

Il Gallo Belotti è ancora nei radar del Milan per la prossima stagione anche se in maniera più sfumata: molto dipende da Ibrahimovic

La prossima estate potrebbe essere quella del matrimonio tra Andrea Belotti e il Milan. Tuttavia, se qualche mese fa la pista sembrava potersi incendiare, nelle ultime settimane c’è stato un deciso raffreddamento. Maldini e Massara hanno deciso di virare su Origi, di fatto bloccandolo.

Strada chiusa dunque? Forse, ma non è detto. Dal futuro di Ibrahimovic dipenderanno molte delle scelte di mercato del Diavolo. In caso di ritiro dello svedese Belotti potrebbe tornare in pole. Il Gallo aspetta il sì rossonero per coronare il matrimonio dei suoi sogni.