Fikayo Tomori ha collezionato le 82 presenze con la maglia del Milan tra tutte le competizioni: l’inglese è un pilastro di Pioli

Fikayo Tomori è diventato un pilastro del Milan di Stefano Pioli. Il centrale inglese ha collezionato 82 presenze con la maglia rossonera, così suddivise:

63 partite in Serie A, 10 in Champions League, 5 in Coppa Italia e 4 in Europa League.