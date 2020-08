Milan, idea Bouanga del Saint-Etienne: è sfida con la Roma

Il Milan, tra i tanti nomi, monitora con attenzione anche la situazione di Denis Bouanga, giovane attaccante del Saint-Etienne

Il Milan, tra i tanti nomi, monitora con attenzione anche la situazione di Denis Bouanga, giovane attaccante del Saint-Etienne. Secondo quanto riportato oggi dal portale francese Le 10 Sport, i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio esplorativo per l’attaccante. Nell’ultima stagione il giocatore ha siglato 12 reti e 5 assist in 36 presenze totali. Va registrata però anche la concorrenza della Roma per assicurarsi il centravanti che potrebbe diventare il vice Dzeko in maglia giallorossa. La valutazione di Bouanga si aggira attorno ai 15 milioni di euro trattabili.