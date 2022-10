Milan, Ibrahimovic va di corsa: ecco quando tornerà in gruppo

Zlatan Ibrahimovic continua il suo percorso di recupero per tornare a disposizione del suo Milan il prima possibile

Zlatan Ibrahimovic procede con il suo programma di recupero dall’operazione al ginocchio. Lo svedese lavora in palestra dal mattino fino al primo pomeriggio, come riporta la Gazzetta dello Sport. Tutto va avanti senza intoppi sotto lo sguardo vigile dello staff medico del Milan.

Si punta al ritorno in gruppo per gennaio 2023 così da essere a disposizione di Pioli per tutta la seconda parte di stagione. Il suo obiettivo è giocare negli ottavi di finale di Champions League, in programma a febbraio anche se prima ci sarà da conquistarli sul campo settimana prossima con il Salisburgo.