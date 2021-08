Milan, Ibrahimovic sui social: «Lavorare in silenzio, eseguire con violenza»

Zlatan Ibrahimovic ha lasciato un messaggio sui suoi profili social. Lo svedese è carico per l’inizio della nuova stagione

Zlatan Ibrahimovic è sempre più impaziente di tornare in campo. L’attaccante del Milan ha postato sui suoi profili social una foto che lo ritrae in allenamento con la frase: «Lavorare in silenzio, eseguire con violenza».