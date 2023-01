Milan, Ibrahimovic ritorna a Milanello: l’obiettivo rimane la sfida contro il Tottenham. Le ultime sull’attaccante svedese

Il Milan è pronto a riabbracciare Ibrahimovic. Dopo i giorni trascorsi negli USA, l’attaccante rossonera è tornato in Italia ed era presente a San Siro per la partita contro la Roma.

Come riferisce Tuttosport, da oggi il rossonero tornerà a Milanello per iniziare il suo lavoro di recupero: iniziano i lavori per tornare in campo. L’obiettivo sono gli ottavi di Champions League contro il Tottenham a metà febbraio.