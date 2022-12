Milan, i rinnovi ti costano 200 milioni di euro: il dato

Il Milan per i rinnovi dei suoi giocatori andrà a toccare la cifra di 200 milioni di euro. Un investimento importante

Ismael Bennacer è l’ultimo dei rinnovi in via di definizione al Milan. Insieme a lui, il club rossonero punta a chiudere anche per Rafael Leao e Olivier Giroud. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il piano del Milan è spendere per questi tre giocatori la cifra di 93 milioni di euro, spalmati per gli anni di prolungamento.

Contando anche gli altri elementi del blocco squadra che hanno prolungato in questo anno solare (Theo Hernandez, Tomori, Tonali, Kalulu, Pobega, Krunic, Ibrahimovic e Gabbia) la cifra arriva a toccare 200 milioni di euro. Un investimento pesante per il club, aiutato però da una politica virtuosa (tetto massimo di 4/5 milioni di euro salvo l’eccezione Leao) e i benefici del Decreto Crescita.