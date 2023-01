Il Milan sfiderà domani la Salernitana alle 12:30. I rossoneri nei lunch match hanno un rendimento positivo

Come riporta acmilan.com, il lunch match è un orario in cui il Milan ha avuto sempre un rendimento positivo.

La collocazione del match alle 12.30, recentemente, ha sorriso ai rossoneri. Il Milan ha vinto cinque degli ultimi sei incontri disputati all’ora di pranzo, sempre di domenica: l’ultimo, il 13 febbraio 2022 contro la Sampdoria, ma nel 2022 anche al Penzo contro il Venezia (0-3 il 9 gennaio). Nel 2021 vittoria per 2-1 contro il Genoa (18 aprile) e pareggio contro l’altra genovese, la Sampdoria (1-1 il 3 aprile). Risalendo al 2020, due partite contro l’Udinese si sono giocate alle 12.30, ed entrambe le volte hanno vinto i rossoneri: 3-2 a San Siro il 19 gennaio, 2-1 alla Dacia Arena l’1 novembre. La sfida di Salerno, la prima del 2023, sarà un atipico lunch match infrasettimanale: si gioca di mercoledì sperando di mantenere vivo il trend positivo. Dal suo ritorno in Serie A nella stagione 2021/22, invece, la Salernitana ha disputato due match alle 12:30: vittoria per 2-1 all’Arechi contro la Fiorentina lo scorso 24 aprile e sconfitta 2-0 in trasferta contro l’Inter lo scorso 16 ottobre.