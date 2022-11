Milan: i match odierni del settore giovanile rossonero

Ecco tutte le partite odierne in programma per quel che riguarda il settore giovanile del Milan. I dettagli

Ecco di seguito le formazioni del settore giovanile del Milan che scenderanno in campo nella giornata odierna:

SABATO 26 NOVEMBRE

UNDER 12: 8ª giornata, Milan-Sedriano, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 11: 8ª giornata, Milan-Alcione, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 10: 8ª giornata, Milan-Rhodense, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13: 9ª giornata, Como-Milan, ore 15.00 – Via Magellano, Briosco (MB)

UNDER 15 FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Rivanazzanese, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 13 FEMMINILE: 8ª giornata, Città di Opera-Milan, ore 16.45 – Comunale Campo 5, Via Fratelli Cervi 8/10, Opera