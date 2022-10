Milan, i conti tornano: il bilancio fa ben sperare per il futuro

È stato approvato dal CdA del Milan il risultato di bilancio per il 2021/22. Il club può sorridere, la crescita è continua

Il Milan può sorridere sul campo e anche negli uffici dirigenziali. Negli scorsi giorni è stato approvato dal CdA rossonero il risultato complessivo netto di bilancio per il 2021/22, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Ancora in discesa il passivo, questa volta fissato a 66,5 milioni di euro (circa 30 in meno dell’ultimo bilancio).

Una crescita quantificabile anche nella qualificazione alla Champions. Questo è infatti il primo bilancio che usufruisce degli introiti ricavati dall’ingresso, dopo 7 anni di assenza, nella manifestazione europea più importante.