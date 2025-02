Condividi via email

Milan Hellas Verona, critiche per il nuovo arrivato Sottil: ieri è stato il peggiore per i rossoneri. Le ultimissime notizie

Il Milan ha affrontato ieri il match di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e ha vinto per 1-0 grazie al gol per Santiago Gimenez. Secondo la Gazzetta dello Sport, il peggiore in campo dei rossoneri, è stato Riccardo Sottil e ha preso 5.

«Esordio dal primo minuto con pochi palloni giocati e un cross pericoloso, l’unico lampo. Fuori all’intervallo. Bocciato? No, rimandato».