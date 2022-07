Il Milan attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale annuncia l’accordo per la partnership con Hally&Son:

AC Milan e Hally & Son sono orgogliosi di annunciare una nuova partnership che vedrà il marchio di occhialeria di proprietà di Avm1959 SpA diventare l’Official Fashion Eyewear Partner del Club rossonero.

Hally & Son, l’iconico marchio degli anni ’50 riportato alla luce da Avm1959, è noto per la reinterpretazione dello stile e dell’eleganza senza tempo in chiave moderna: l’artigianalità e la tradizione si fondono con i migliori materiali e tecnologie d’avanguardia sotto l’impulso del pensiero creativo tipico del fashion. Gli occhiali Hally & Son sono pensati per chiunque ami cogliere estetica, qualità e dettagli unici in qualsiasi momento della vita, dimostrando che la passione per il bello è democratica e trasversale.

Proprio stile e eleganza, assieme a innovazione e passione, forniscono le basi per la nuova partnership tra AC Milan e Hally & Son, due brand che, grazie anche a questi valori, sono diventati delle eccellenze nei propri settori in grado di rappresentare l’Italia nel mondo.