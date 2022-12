Milan, dall’Inghilterra: Guardiola vorrebbe offrire Grealish per Leao. L’allenatore del City vuole portare il portoghese in Inghilterra

Guardiola vuole Leao a tutti i costi. Il portoghese è uno dei sei giocatori che l’allenatore spagnolo vorrebbe portare al City.

Secondo il Sun, Guardiola vorrebbe offrire Grealish come contropartita per portare in Inghilterra l’attaccante rossonero.