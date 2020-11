Milan, guarda che Lille: 4-0 al Lorient e -2 dal Paris Saint-Germain

Il Lille, prossimo avversario del Milan in Europa League, mette in guardia i rossoneri con un netto 4-0 al Lorient in campionato

Il Lille manda un segnale al Milan. La grande vittoria del San Paolo non può far abbassare la guardia al Diavolo in vista della gara di giovedì in Europa League, soprattutto vista la gara di andata. Al Pierre Mauroy infatti, la squadra di Galtier è ancora imbattuta in stagione.

A confermare ciò è stata la gara di ieri dei biancorossi che, in contemporanea alla gara dei rossoneri, hanno schiantato il Lorient con un secco 4-0. Doppietta di Yazici, gol di Araujo e David in una partita che ha visto la squadra di casa tirare ben 39 volte! Un chiaro segnale, non ci sarà da abbassare la guardia, ancora.