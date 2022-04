Milan, goditi l’attimo: al resto ci pensa Ibra

Il Milan è padrone del proprio destino a 4 giornate dalla fine: l’importante è godersi l’attimo. Per il resto c’è sempre Ibra

La sconfitta dell’Inter ieri sera sul campo del Bologna ha consegnato il primato effettivo, libero da asterischi, al Milan di Pioli quando mancano 4 giornate alla fine della stagione. Due i punti di vantaggio, con la Fiorentina primo avversario di questo mini campionato.

I rossoneri restano una squadra giovane che non può e non deve caricarsi di eccessive pressioni: l’importante è godersi l’attimo. Per le cose importanti, per la leggenda, per quello che sarebbe uno scudetto storico, c’è Zlatan Ibrahimovic. Decisivo a Roma con la Lazio con l’assist per Tonali, questo è il momento dello svedese. Calma e sangue freddo. Zlatan è pronto a scrivere la storia.