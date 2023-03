Milan Giroud, c’è il sì al rinnovo: ecco i dettagli e le cifre. Si attende l’ufficialità, ma l’accordo tra società e giocatore c’è

C’è ancora Milan nella storia di Olivier Giroud. Lo staff del francese, agente e intermediario che l’ha portato in rossonero, hanno discusso del rinnovo di contratto. Mancava il centroavanti, quindi manca la firma, ma l’accordo c’è e per l’ufficialità non bisognerà attendere molto.

Anche questa, come le altre del mercato rossonero, è stata una trattativa lunga, ma la volontà c’era e trovare l’accordo non è stato difficile. Aumento dell’ingaggio da 3,5 a 3,8 milioni a stagione per un’altra stagione insieme, senza escludere un’opzione per allungare fino al 2025. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.