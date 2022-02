Milan, Giroud meglio di Weah ed Inzaghi: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Olivier Giroud sta giocando una prima stagione in maglia Milan di assoluto livello. Neanche Weah ed Inzaghi così bene

Olivier Giroud si è preso sulle spalle la numero 9 del Milan ed ha scacciato via la maledizione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, solo Inzaghi ha fatto meglio alla prima stagione in rossonero con una media gol di 0,5 a partita, mentre il francese è fermo a 0,43.

Rapportando però la media gol ai minuti giocati, l’ex Chelsea è davanti a tutti con una rete ogni 137 minuti. Meglio di SuperPippo (1 ogni 171) e di George Weah (1 ogni 204).