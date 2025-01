Milan Girona, Conceicao ammette: «Stiamo lavorando su quest’aspetto, credo sia fondamentale». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan, domani, affronterà il Girona in Champions League. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao sulla continuità.

CONTINUITA’ – «Le partite sono tutte diverse, Champions o campionato. Stiamo lavorando per ottenere la continuità giusta per essere presenti in questa competizione anche l’anno prossimo. L’ho disputata per diversi anni con il Porto, e ora qui dobbiamo portare il club a seguire la storia per andare avanti. Domani partita molto importante per noi».