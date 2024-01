Milan per la Giornata della Memoria, coinvolti i giovani rossoneri: ecco come – FOTO

Oggi, 27 gennaio 2024, è la Giornata della Memoria ed anche il Milan ha voluto rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. Per l’iniziativa odierna sono stati coinvolti i giovani rossoneri.

A delegation of young Rossoneri, led by Youth Sector Manager Vincenzo Vergine, visited the Shoah Memorial in Milan earlier this week. On the International Holocaust Remembrance Day, we commemorate the millions of victims.#WeRespAct #SempreMilan pic.twitter.com/1MqaBNmK1e