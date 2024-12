Milan Genoa, primo tempo incolore: risultato fermo sullo 0-0. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Il primo tempo tra Milan e Genoa si è concluso sul risultato di 0-0. I rossoneri, nonostante la meravigliosa atmosfera per i 125 della storia del club, non sono ancora riusciti a trovare la via della rete.

L’occasione più grande del match – fino ad ora – è capitata sui piedi di Abraham che, da dentro l’area, ha allargato troppo la conclusione spedendola a lato. Ora restano 45′ ai rossoneri per cercare di portare a casa la vittoria.