Ecco le ultime novità sulla formazione di Stefano Pioli e i rientri in vista di Milan-Genoa

Ecco le ultime novità sulla formazione di Stefano Pioli e i rientri in vista di Milan-Genoa.

Come riportato da TuttoSport, Ante Rebic e Samu Castillejo, che avevano saltato la trasferta di Torino per un affaticamento muscolare, si sono allenati già ieri pomeriggio in gruppo e, pertanto, sono pienamente recuperati per Milan-Genoa.