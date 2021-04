Milan-Genoa, Pioli dovrà decidere per l’attacco: c’è l’idea e pare anche buona visti i risultati ottenuti contro il Parma sabato scorso.

Milan-Genoa, Pioli dovrà decidere per l’attacco: c’è l’idea e pare anche buona visti i risultati ottenuti contro il Parma sabato scorso. La squadra sarà impegnata domenica alle 12.30, il Milan a San Siro contro il Genoa, come sappiamo, Pioli dovrà fare a meno di Ibra squalificato, al suo posto come centravanti potrebbe giocare Leao, secondo quanto riportato da Il Giornale.

SCELTA FACILE- Una scelta non particolarmente difficile per Pioli, per due motivi: uno riguarda lo stato di salute dell’attaccante, in goal sabato scorso e poi la mancanza reale di alternative in quel preciso ruolo.