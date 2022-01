Milan Genoa: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha battuto il Genoa e ha conquistato i quarti di Coppa Italia. Il migliore in campo Leao, ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Il Milan ha battuto il Genoa e ha conquistato i quarti di Coppa Italia. Il migliore in campo è Leao (7,5): l’attaccante rossonero entra e spacca la partita in due, recuperando infiniti palloni in fase di interdizione e pungendo come sa fare in avanti. Il Grifone va in tilt.

Ottima prova anche da parte di Kalulu, Giroud e Tonali (7). Bene Theo Hernandez, Florenzi, Gabbia e Saelemaekers (6,5). Sufficienza per Maignan, Tomori e Diaz (6). Mezzo voto in meno per Bakayoko e Daniel Maldini (5,5). Insufficienza per Messias, Krunic e Rebic (5).