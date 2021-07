Milan, Gazidis vola a New York per un ciclo di terapie

Dopo la notizia del carcionoma alla gola, l’ad rossonero Ivan Gazidis è volato negli Usa per iniziare le terapie del caso

In casa Milan tiene con il fiato sospeso la notizia del carcinoma alla gola che è stato riscontrato all’amministratore delegato Ivan Gazidis. Dopo il comunicato ufficiale di ieri, che ha reso nota la vicenda, l’ex dirigente dell’Arsenal è volato immediatamente negli Usa per iniziare le terapie del caso.

Lo riferisce il Corriere della Sera, che parla di un Gazidis arrivato a New York per iniziare il ciclo di terapie in una clinica specializzata nella lotta contro il cancro, sotto consiglio dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano.