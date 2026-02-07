News
Milan Futuro, domani la sfida contro la Virtus Ciserano Bergamo. Dove seguire il match
Il campionato di Serie D Girone B entra nel vivo e i riflettori sono tutti puntati sullo stadio Felice Chinetti. Domani, alle ore 14:30, il Milan Futuro scenderà in campo per affrontare la Virtus Ciserano Bergamo in un match che promette scintille e punti pesanti per l’alta classifica. La gara potrà essere seguita sui canali ufficiali del club rossonero
La nuova era firmata Tare e Allegri
C’è grande attesa per vedere come i giovani talenti rossoneri interpreteranno la sfida sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il nuovo tecnico, allenatore esperto e plurititolato noto per la sua gestione pragmatica e la capacità di leggere i momenti della partita, ha lavorato intensamente in settimana per registrare i meccanismi difensivi.
Parallelamente, l’ambiente è elettrizzato dal lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, dirigente di lungo corso famoso per il suo fiuto nello scovare talenti internazionali e per la sua visione strategica sul mercato, che sta già plasmando il futuro della compagine meneghina.
La situazione in Classifica e il peso del match
Attualmente, la formazione del Diavolo occupa la sesta posizione con 35 punti, a pari merito con la Casatese Merate. Una vittoria contro la Virtus Ciserano Bergamo (ferma a quota 31) permetterebbe ai ragazzi di Allegri di accorciare le distanze dal podio, attualmente occupato dalla Folgore Caratese, saldamente in testa con 45 punti, seguita dal ChievoVerona a 40.
Ecco il dettaglio della classifica aggiornata:
|Posizione
|Squadra
|Punti
|1
|Folgore Caratese
|45
|2
|ChievoVerona
|40
|3
|Brusaporto
|37
|6
|Milan Futuro
|35
