Milan Futuro, il programma del TURNO di Serie C: rossoneri NON in campo, ecco QUANDO giocheranno

Il Milan Futuro non scenderà in campo nel prossimo turno di Serie C: ecco quando giocheranno i giovani rossoneri

Mentre la Serie A e la Serie B si fermano per la pausa delle nazionali, la Serie C prosegue il suo cammino con la terza giornata di campionato. Sette partite sono in programma per il Girone A, tre per il Girone B e cinque per il Girone C. Settimana di pausa per il Milan Futuro, che scenderà in campo direttamente dopo la sosta nazionali, il 18 settembre 2024.

Girone A

Sabato 7 Settembre 2024:

16.15: Pro Patria-Feralpisalò

18.30: Alcione Milano-Renate

18.30: Atalanta U23-Trento

18.30: Lecco-Lumezzane

18.30: Pergolettese-Union Clodiense

18.30: Virtus Verona-Novara

20.45: Albinoleffe-L.R. Vicenza

Domenica 8 Settembre 2024:

18.30: Pro Vercelli-Giana Erminio

18.30: Triestina-Caldiero Terme

20.45: Arzignano V.-Padova

Girone B

Sabato 7 Settembre 2024:

20.45: Gubbio-Ternana

20.45: Pineto-Arezzo

20.45: Rimini-Pescara

Domenica 8 Settembre 2024:

16.15: Pianese-Campobasso

18.30: Carpi-Perugia

18.30: Legnago Salus-Vis Pesaro

18.30: Pontedera-Sestri Levante

18.30: SPAL-Lucchese

20.45: Virtus Entella-Ascoli

Girone C

Sabato 7 Settembre 2024:

18.30: AZ Picerno-Casertana

18.30: Juventus Next Gen-Catania

20.45: ACR Messina-Taranto

20.45: Crotone-Trapani

20.45: Turris-Latina

Domenica 8 Settembre 2024:

18.30: Sorrento-Team Altamura

20.45: Avellino-Audace Cerignola

20.45: Benevento-Potenza

20.45: Foggia-Monopoli

20.45: Giugliano-Cavese