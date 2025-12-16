Milan Futuro in Zona Playoff: Classifica al Vertice e vittoria in rimonta. Segui tutti gli aggiornamenti

Il progetto Milan Futuro continua a dimostrare la sua validità sul campo. Dopo i risultati del weekend, la squadra giovanile del Diavolo rafforza la sua posizione nella classifica di Serie D, Girone B, confermandosi una realtà importante nel calcio dilettantistico e una fucina di talenti per la prima squadra.

Rimonta da Tre Punti: La Prova di Carattere del Milan Futuro

Il successo ottenuto in rimonta contro la Castellanzese (3-1) è stato un segnale di grande maturità e carattere da parte dei giovani rossoneri. Questa vittoria fondamentale ha permesso al Milan Futuro di raggiungere quota 27 punti in classifica, posizionandosi saldamente nella zona playoff del Girone B.

La Folgore Caratese (34 punti) mantiene la vetta, seguita dal Brusaporto (31), ma la distanza è gestibile. Il Milan Futuro si trova a stretto contatto con squadre blasonate come Casatese Merate e Chievo Verona (entrambe a 29 punti), dimostrando di saper competere ad alto livello in un raggruppamento storicamente difficile. Il quinto posto attuale è il giusto premio per la continuità di rendimento mostrata.

L’Occhio di Allegri e l’Opportunità per Tare

L’ottimo andamento del Milan Futuro è di interesse vitale per la prima squadra, soprattutto per il nuovo assetto tecnico-sportivo.

Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano da poco tornato sulla panchina del Milan, tiene sicuramente d’occhio i progressi di questi giovani. La Serie D offre ai ragazzi del Diavolo un banco di prova cruciale per temprare il carattere e affinare le abilità in un calcio agonistico. L’obiettivo di Allegri è individuare i talenti più pronti da promuovere in prima squadra per la preparazione estiva, come già fatto con successo con Bartesaghi.

Il progetto giovanile rappresenta una risorsa preziosa anche per il nuovo DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per la sua abilità nello scouting. Tare valuta la crescita di questi prospetti come un potenziale risparmio sul calciomercato e un incremento del patrimonio tecnico del club. I giocatori che si distinguono nel Milan Futuro non sono solo future pedine di mercato, ma anche soluzioni immediate per l’organico di Allegri.

La vittoria in rimonta contro la Castellanzese non è solo un risultato sportivo, ma la conferma che il futuro del Milan si sta plasmando con solidità e ambizione.

Fonte: Classifica Ufficiale Serie D, Girone B.