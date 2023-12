Milan Frosinone 3-1: seconda vittoria di fila per i rossoneri

Il Milan ospita il Frosinone nella quattordicesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato a San Siro) – Il Milan vuole dare continuità alla vittoria in campionato contro la Fiorentina e riscattarsi dopo il ko in Champions contro io Dortmund. Avversario il Frosinone a San Siro. Vincono i rossoneri spinti dal gol e assit di Jovic che si sblocca, e dalla rete di Pulisic che sfrutta l’assist di Maignan. Inutile il gol dell’ex Bresciani.

Milan Frosinone 3-1 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il primo tempo

2′ Entrambe le squadre provano subito ad imporre ritmo alla gara, con azioni per ora sulla destra e sinistra d’attacco

4′ Fase di gioco in cui il Milan sta lascando molta iniziativa al Frosinone che gestisce il possesso e prova ad attaccare

7′ Si lotta in mezzo al campo, con il Milan che fin qui non è riuscito ad avvicinarsi con pericolosità all’area del Frosinone

10′ Musah pericoloso – l’americano spinge e arriva sul fondo, prova il cross al centro che quasi finisce per sorprendere Turati sul suo palo dopo una deviazione. Il portiere però è attento

12′ Tiro Barrenechea – conclusione dalla lunga distanza sporcata dalla difesa in uscita in calcio d’angolo

15′ Resiste per ora la parità a San Siro

18′ Tiro Florenzi – azione insistita del Milan con la palla che arriva al terzino rossonero dopo una respinta corta della difesa, tiro al volo ma impreciso. Conclusione larga

22′ Occasione Chukuwueze – sugli sviluppi di calcio d’angolo respinta corta della difesa del Frosinone, il nigeriano prova la conclusione al volo, decisiva la deviazione della difesa a Turati probabilmente battuto

26′ Tiro Ibrahimovic – schema da calcio d’angolo del Frosinone che lo porta alla conclusione dal limite dell’area, tiro alto sopra la traversa

28′ Tiro Oyono – il terzino si mette in proprio, semina Chukwueze e arrivato nei pressi dell’area rossonera calcia e per poco non sorprende Maignan

31′ Il Milan spinge molto sulla sinistra con le giocate di Pulisic che sfrutta le sovrapposizioni di Theo ma manca poi l’ultima giocata, quella vincente

34′ PALO DI MUSAH – grande giocata di Jovic che mette il compagno davanti la porta, tiro in diagonale che però si stampa sul palo. L’azione però non è valida per fuorigioco

39′ Resiste ancora la parità con il Milan che non sta riuscendo a creare pericoli per Turati

41′ Cuni si divora il gol – errore di Tomori che sbaglia il controllo, ne approfitta l’attaccante del Frosinone, che solo davanti a Maignan si fa ipnotizzare dal portire

42′ GOL JOVIC – azione di contropiede del Milan, il cross di Chukwueze è respinto male da Romagnoli che lascia lì il pallone, ne approfitta il serbo che con una conclusione al volo batte Turati da pochi passi

43′ Occasione Pulisic – sulle ali dell’entusiasmo per il gol del vantaggio l’americano sfrutta un contropiede e punta la porta, tiro cross fuori di poco

45’+1′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Tiro Chukwueze – grande azione di Pulisic sulla sinistra con un’iniziativa personale arriva sul fondo e crossa, arriva il nigeriano di testa sul secondo palo che però è impreciso

49′ GOL PULISIC – l’americano con un gran controllo sfrutta il lancio di Maignan e si presenta solo davanti a Turati e dopo una sterzata lo batte per il raddoppio dei rossoneri

52′ Ibrahmovic pericoloso – sbaglia Calabria in copertura, l’attaccante arriva davanti a Maignan che lo ferma in uscita bassa

57′ Tiro Brescianini – azione insistita del centrocampista che arriva fino al limite dell’area e calcia, tiro deviato in angolo

61′ Soule pericoloso – punta l’area e salta Florenzi bravo però poi a sporcargli la conclusione in angolo

65′ Prova a spingere il Frosinone

70′ Il Milan prova a gestire con il possesso palla il doppio vantaggio

73′ GOL DI TOMORI – schema da calcio d’angolo del Milan con Theo che pesca Jovic sul secondo palo, assist per Tomori che da due passi firma il tris

77′ Cambi nel Milan – torna in campo dopo mesi di assenza Bennacer

81′ GOL DI BRESCIANINI – direttamente da calcio di punizione da zona defilata il centrocampista soprende Maignan e firma il gol dell’ex

87′ Prova a rientrare in partita il Frosinone, attenta la difesa del Milan

90′ Tiro Soule – ci prova il fantasista del Frosinone direttamente da calcio di punizione, conclusione alta

94′ Finisce il primo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Pulisic

Milan Frosinone 3-1: risultato e tabellino

Marcatori: 42′ Jovic; 49′ Pulisic; 73’Tomori; 81′ Brescianini;

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders (77′ Bennacer); Chukwueze (63’Adli) , Loftus Cheek (77′ Pobega), Pulisic (77’Chaka Traorè); Jovic (84′ Camarda). All. Pioli. A disp. Mirante, Nava, Simic, Jimenez, Romero

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi (85’Cheddira), Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia (46’Brescianini), Barrenechea, Reinier (56’Gelli) ; Soulè, Cuni (65’Caso), Ibrahimovic (65′ Kaio Jorge). All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Garritano, Kvernadze, Vanzelli,

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 63′ Barrenechea; 79′ Jovic; 93′ Pioli

Milan Frosinone: il pre-partita