Milan-Fiorentina: più di 75 mila a San Siro. Un milione in tutta la stagione, enorme sostegno da parte del pubblico rossonero

Per Milan-Fiorentina sono attesi a San Siro oltre 75 mila tifosi. Lo stadio è esaurito e non da ieri: sono giorni che fuori dall’impianto è appeso il cartello del “sold out”. I milanisti hanno invaso anche il settore ospiti, che il club rossonero aveva messo in vendita senza limitazioni. Per acquistare il biglietto non era necessaria la tessera del tifoso, dato che l’Osservatorio si era espresso giorni prima e non aveva rivelato criticità tra le tifoserie che richiedessero cautele specifiche. Ora duemila tifosi ospiti rivendicano spazio, per cui resta aperto il dialogo tra club e Questura su come poter rivolvere il caso.

I tifosi rossoneri torneranno a San Siro anche domenica 15 maggio contro l’Atalanta: il motivo in più per esserci è che quel giorno, penultima partita di A, si chiuderà la stagione casalinga. E i milanisti si augurano di avere un traguardo da celebrare. Nell’occasione lo stadio ne festeggerà uno tutto suo: il milione di presenze rossonere in stagione, considerate tutte le competizioni. Anche contro i nerazzurri di Gasperini si annuncia il tutto esaurito. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.