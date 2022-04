Milan, finale di gara in crescendo: il dato dal 75′ in poi

Il gol del Milan contro la Lazio nel finale di gara è valso i tre punti. Non è la prima volta che i rossoneri segnano dopo il 75′

Il gol del Milan contro la Lazio nel finale di gara è valso i tre punti. Non è la prima volta che i rossoneri segnano in maniera decisiva dopo il 75′

Come riportato da Sky Sport i rossoneri negli ultimi 15 minuti di gara hanno ottenuto 11 punti in più a differenza delle rivali scudetto Inter (3 punti) Napoli (0 punti) e Juventus (5 punti). Senza quei punti il Milan sarebbe terzo in classifica alle spalle dei neroazzurri e dei partenopei.