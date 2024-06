Milan femminile, UFFICIALE la promozione di quattro giovani in Prima squadra! Contratto firmato, il COMUNICATO del club

Milan femminile, quattro giovani promosse in Prima squadra! Contratto firmato, il COMUNICATO del club rossonero

Il Milan femminile ha ufficializzato la promozione in prima squadra di quattro giovani.

COMUNICATO – «AC Milan è lieto di comunicare che le calciatrici della Primavera Nadine Sorelli, Monica Renzotti, Erin Cesarini e Paola Zanini, hanno firmato il contratto da professioniste e dalla stagione 2024/25 faranno parte della rosa della Prima Squadra femminile. Nadine, difensore centrale, capitano della Primavera che ha guidato le compagne alla conquista del primo Scudetto di categoria, è al Milan dal 2020, così come Paola, di ruolo esterno di difesa. Monica, attaccante esterno, è la veterana del gruppo, al Milan dal 2019 e inizia così la sua sesta stagione in rossonero; Erin, centrocampista offensivo, è approdata al PUMA House of Football nell’estate del 2022. Un segnale importante, che vede il lavoro del Settore Giovanile raggiungere il suo scopo, quello di preparare calciatrici e calciatori per le rispettive Prime Squadre».