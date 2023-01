Linda Tucceri Cimini, giocatrice del Milan Femminile, ha dato il suo addio alle rossonere. Le sue parole sui social

Linda Tucceri Cimini, giocatrice del Milan Femminile, ha dato il suo addio alle rossonere. Per lei pronta una nuova avventura alla Fiorentina. Le sue parole attraverso un post su Instagram.

«Si chiude un altro capitolo della mia carriera. Onorata di aver indossato per 4 anni e mezzo una maglia importante come quella del Milan.

Sono felice del percorso di crescita che ho fatto indossando questi colori, anche se l’ultimo anno è stato difficile per me.

Nel “mio” concetto di professionalità, mettersi sempre a disposizione della squadra e dare sempre il massimo sono due degli aspetti più importanti, e posso assicurare di aver fatto del mio meglio in questo senso… qualcuno l’ha capito ed apprezzato, qualcun’altro forse no.

Ringrazio la città di Milano che mi ha affascinata dal primo giorno, ringrazio i tifosi sempre fedeli e ringrazio le mie compagne che mi hanno accompagnata in questo percorso, con le quali abbiamo affrontato momenti belli e brutti ma sempre a testa alta.

Ora sono pronta a rimettermi in gioco con una nuova maglia e a dare il mio meglio.»