Milan Femminile, domani la sfida contro la Lazio di Catini: le parole dell’allenatore biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni

Per il Milan Femminile niente campionato, ma c’è la Coppa Italia: le rossonere affronteranno la Lazio. Ai microfoni del club romano, l’allenatore Catini parla del match.

LE PAROLE – «Dobbiamo ancora smaltire pandori e panettoni, da lunedì inizieremo la prova costume ma già domani siamo attesi dalla prima gara dell’anno, in Coppa Italia contro il Milan.Le ragazze hanno avuto un approccio importante al rientro, sono cariche e riposate, domani diremo la nostra. Questa competizione ci dà modo di confrontarci con realtà che sono davanti a noi in questo momento, affronteremo una partita diversa tatticamente per il rispetto e la qualità dell’avversario, sarà un test importante per capire a che punto siamo anche dal punto di vista tecnico e atletico».