Milan Femminile, l’eliminazione brucia: Ganz furioso con l’arbitro

Maurizio Ganz, tecnico del Milan Femminile, è furioso per l’arbitraggio nella semifinale di Coppa Italia contro la Roma

L’eliminazione dalla Coppa Italia Femminile per mano della Roma brucia molto in casa Milan.

In particolare Maurizio Ganz non ha digerito l’arbitraggio: il 2-1 della Roma firmato dall’ex Giacinti è arrivato con Guagni out per un chiaro fallo a metà campo mentre il terzo gol, quello decisivo, è arrivato tre minuti dopo gli 8 minuti di recupero concessi.