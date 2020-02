Milan femminile: sabato le rossonere ospiti del Tavagnacco, i precedenti

Sabato ore 12:00, il Milan femminile sfiderà il Tavagnacco in terra friulana, ecco i precedenti tra le due squadre

Sabato 15 febbraio ore 12:00, torna la Serie A. Il Milan femminile sarà ospite del Tavagnacco. All’andata finì 2-0 per le rossonere presso il Brianteo di Monza, grazie alle reti messe a segno da Carissimi e un autogol di Kunisawa.

Nella passata stagione in terra friulana, le ragazze della ex coach rossonera, Carolina Morace, trionfarono 1-3, grazie alle reti in successione di Thaisa Moreno (decisiva nel match di andata al Vismara, con un colpo di tacco sontuoso), Bergamaschi e un rigore di Daniela Sabatino, quest’ultima ora in forza al Sassuolo di Giampiero Piovani.