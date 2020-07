Milan Femminile: rossonere in campo al Vismara per la sessione odierna

In attesa di tornare ufficialmente in campo, le ragazze del Milan Femminile continuano la fase di preparazione pre-campionato.

Impegnate sul campo del Vismara, le ragazze agli ordini di Maurizio Ganz si sono allenate questo pomeriggio come mostrano le immagini postate dall’account ufficiale del Milan su Twitter:

#FollowTheRossonere: training towards the start of a new chapter ❤️🖤

Al Vismara le rossonere proseguono gli allenamenti verso la nuova stagione 💪🏼#SempreMilan pic.twitter.com/atgTvUSXrN

