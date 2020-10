Milan femminile: rinviata la partita contro il Cesena, ecco il comunicato

Milan femminile: sabato la sfida contro il Cesena è stata ufficialmente rinviata, causa l’emergenza coronavirus

Sabato il Milan femminile sarebbe dovuto tornare in campo per sfidare il Cesena in Coppa Italia, ma il match non verrà disputato causa coronavirus ed è stato rinviato a data da destinarsi. E’ lo stesso club bianconero a riferirlo:

COMUNICATO UFFICIALE: «A causa di complicazioni legate al diffondersi dell’epidemia di Covid19, la partita di Coppa Italia, originariamente in programma per domenica 1 novembre alle 14:30 presso il centro sportivo di Martorano, tra Cesena e Milan è stata rimandata a data da destinarsi».