Milan femminile, presa Guðný Árnadóttir: giocherà in prestito al Napoli

Il Milan Femminile ha comunicato di aver acquisito le prestazione della calciatrice islandese Guðný Árnadóttir. Il difensore per questa stagione giocherà in prestito con il Napoli Femminile e dal prossimo anno si unirà alle rossonere.

Un colpo che la redazione di Milan News 24 vi aveva annunciato settimane fa e che ora si è finalmente realizzato.

#ACMilan has signed Icelandic footballer Guðný Árnadóttir. The defender will play on loan with Napoli Femminile this season ❤️🖤

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2020