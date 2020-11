Milan femminile, Gudny Arnadottir verso il Milan: sarà la seconda islandese

Gudny Arnadottir difensore del Valur in procinto di trasferirsi al Milan. Sarebbe la seconda giocatrice islandese della rosa di Ganz

Secondo quanto riportato dal portale ilsandese mbl.is, Gudny Arnadottir è attualmente in Italia per effettuare le visite mediche con il Milan e domani non farà parte della formazione del Valur che sfiderà il Glasgow City in Champions League.

La 20enne Gudny Arnadottir, attualmente alla seconda stagione a Valur, sarebbe la seconda giocatrice islandese ad andare al Milan quest’anno dopo Beglind Björg Þorvaldsdóttir.