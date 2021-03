Milan femminile: pesante sconfitta delle rossonere, Juventus troppo forte

Milan femminile: brutta debacle per le rossonere che a Vinovo soccombono 4-0 contro la Juventus, quest’ultima ora in vetta solitaria

Il Milan femminile cade malamente 4-0 contro la Juventus e dice addio ai sogni scudetto (sperato ma mai realmente pronunciato dalla società rossonera). Finisce male una giornata iniziata con il freno tirato: Fusetti e compagne a tratti parevano impaurite della forza dell’avversario, disatrosa la difesa, causa quattro disattenzioni tra cui due sulla base elementari.

Male anche il centrocampo con Hasegawa lontana parente di quella vista contro il Pink Bari e con la sola e unica Boquete a prendere la squadra sulle proprie spalle. Poco supporto anche del reparto offensivo con un feeling poco acceso tra Dowie e Giacinti, quest’ultima unica realmente pericolosa.

Rita Guarino ha preparato la partita in modo eccellente: lascia il gioco alle rossonere ma al primo errore in fase di transizione è immediatamente cinica ad approfittarne.

Serve ora digerire in qualche modo questo pesante passivo, il peggiore a pari merito con quello subito da Carolina Morace nella stagione 2018/2019 al Gino Bozzi contro la Fiorentina (in quel caso le rossonere però erano in 10 dalla mezz’ora del primo tempo per espulsione di Fusetti) e pensare al derby di Coppa Italia, trofeo diventato ora chiaro obiettivo stagionale subito dopo la qualificazione alla prossima Champions League.