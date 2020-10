Milan femminile: lunedì sfida scudetto, intanto la Fiorentina…

Lunedì il Milan femminile sfiderà la Juventus nel match valido per la quarta giornata di Serie A, nel frattempo la Fiorentina…

Lunedì il Milan femminile affronterà la Juventus di Rita Guarino, nel match valido per la quarta giornata di Serie A. Le rossonere questo pomeriggio hanno svolto l’allenamento odierno. Dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, le rossonere sono uscite sul campo alle 17.30 per una prima parte di riscaldamento con esercizi di mobilità, forza e rapidità, per proseguire il lavoro con alcune esercitazioni tecnico-tattiche.

Nel frattempo circa due ore fa, si è conclusa la gara tra Fiorentina e Sassuolo. Le viola sono state sconfitte 1-3 dalle ragazze di Giampiero Piovani: grande notizia per il Diavolo, che a San Siro tra due giorni, potrebbe allungare con vista Champions League.

PROBABILE FORMAZIONE – Conc verso una maglia da titolare. Insieme all’ex Malaga, pronta Refiloe Jane, recuperata dopo l’infortunio rimediato contro il San Marino. Si alzano le quotazioni di Longo come trequartista con Grimshaw a centrocampo al posto di Rask. Formazione restante confermata con unico ballottaggio in difesa sulla corsia di destra Bergamaschi o Rizza.

Milan femminile (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Grimshaw; Longo; Giacinti, Dowie.

ECCO LE ULTIME NEWS DALLA JUVENTUS