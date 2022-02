Milan Femminile, il calendario completo degli impegni di febbraio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan, sul sito ufficiale, ha elencato tutti gli impegni della squadra femminile guidata da Maurizio Ganz.

Esami in vista anche per le rossonere di Maurizio Ganz, protagoniste di un ottimo avvio di 2022 con la combattuta Finale di Supercoppa e le vittorie in Serie A e Coppa Italia Femminile. Programma mensile più ridotto ma ancor più significativo: in Coppa il ritorno contro la Sampdoria al Vismara, in campionato gli appuntamenti contro Lazio e soprattutto Sassuolo, in uno degli scontri diretti nella corsa alla prossima Champions League.

SERIE A

Milan-Lazio : sabato 5 febbraio, ore 12.30, CS Vismara – 14ª giornata

: sabato 5 febbraio, ore 12.30, CS Vismara – 14ª giornata Sassuolo-Milan: data da definire, Stadio Ricci (Sassuolo) – 15ª giornata

COPPA ITALIA