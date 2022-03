Milan Femminile, Giuliani: «Il 2022 ci ha cambiate. Con il Sassuolo…». Le dichiarazioni del portiere a MilanTV

Laura Giuliani analizza il momento del Milan Femminile a MilanTV. Le sue parole.

SASSUOLO – «Io penso che un punto ci sia stretto, perché la partita l’abbiamo giocata solo noi e abbiamo fatto quasi settanta minuti in dieci contro undici e di conseguenza dovevamo e potevamo fare di più. D’altra parte, ci prendiamo quello che abbiamo fatto di buono e lo portiamo a casa, iniziando a lavorare da questo. Adesso tutte le partite saranno come delle finali.»

SECONDO POSTO – «Penso che il nostro secondo posto dipenda da come giochiamo, da come affrontiamo le partite, dalla determinazione che ci mettiamo e soprattutto dal lavoro che facciamo giornalmente sul campo. Abbiamo avuto delle defezioni importanti, comunque la squadra sta reagendo benissimo e abbiamo dimostrato ancora una volta di essere molto compatte e lavorare l’una per l’altra. Credo che il nostro arrivo in Champions League dipenda veramente solo da questo.»

2022 – «Credo che il 2022 ci abbia cambiate veramente tanto. Abbiamo iniziato l’anno con la convinzione e la determinazione giusta, giochiamo l’una per l’altra e credo che questi pochi mesi lo stiano dimostrando. Abbiamo subito un solo gol, è frutto di un’organizzazione di squadra importante e di un lavoro di gruppo che stiamo svolgendo bene. Ci stiamo muovendo bene, quando perdiamo palla cerchiamo tutte di recuperare e davanti attacchiamo l’area in tante per fare gol. Credo che il nostro cambiamento sia una reazione di orgoglio, non tanto per le ultime due sconfitte che abbiamo subito contro Inter e Juventus ma per il girone d’andata che è stato sotto le nostre aspettative. Siamo ben consce di poter fare di più, abbiamo iniziato il 2022 con uno spirito diverso e con la determinazione di voler spaccare tutto.»

PAUSA NAZIONALI – «Credo che la pausa porti tanta stanchezza più che altro per i tanti viaggi internazionali. Abbiamo tante giocatrici che giocano nelle rispettive Nazionali, di conseguenza quello che ne deriva è questo soprattutto quando torni a ridosso della partita e hai poco tempo per recuperare. Una volta che hai lo spirito di gruppo, però, vieni trainato da quest’onda e ti fai trascinare. Le ragazze che sono rimaste a lavorare qua sono state bravissime ad aiutarci a rientrare.»

NAPOLI – «Dobbiamo pensare a giocare la nostra partita, mettendo in campo le nostre qualità e cercare di sfruttare i nostri punti di forza che sono tanti. Siamo migliorate molto e abbiamo trovato una nostra identità, che dobbiamo cercare sul campo. è una partita che verrà giocata su centottanta minuti, abbiamo la possibilità di iniziare un percorso adesso e ripensarci fra un mese e mezzo. Sicuramente faremo i nostri calcoli e andremo a giocarcela a viso aperto.»

LIVELLO DEL CALCIO FEMMINILE – «Vedendo le rose ad inizio stagione credo che il campionato si sia livellato molto. L’anno scorso e negli altri anni in realtà sono mancati tanti nomi. Io mi auguravo che la stagione andasse così, perché dà visibilità al campionato e dà anche vita e forma a quella che è una competizione vera e soprattutto dà la possibilità di crescere al movimento. Ci auguriamo che questa competizione si mantenga negli anni per rendere il campionato sempre più appetibile e anche per migliorare personalmente.»

PROPRIA STAGIONE – «Personalmente divido la stagione in due parti. Vedo la prima e la seconda parte di stagione come due percorsi veramente diversi. Nella prima abbiamo avuto delle difficoltà, io stessa mi sento di non aver dato quello che potevo dare e di non essere stata completamente d’aiuto alla prima squadra come mi auspicavo. La seconda è iniziata come avrei voluto per la prima, stiamo lavorando, ho la fortuna di avere un preparato bravo con cui condivido questo percorso e che mi supporta in tutto quello che faccio. Credo che abbiamo veramente tanti obiettivi da raggiungere insieme e tante soddisfazioni da toglierci.»