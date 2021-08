Milan Femminile, Giuliani esulta per la vittoria: «Avanti così»

Laura Giuliani esulta su Instagram dopo il roboante 4-0 contro l’Hellas Verona alla prima giornata di campionato

Esordio migliore per Laura Giuliani in Serie A con la maglia del Milan Femminile era difficile da pronosticare: netto successo per 4-0 contro l’Hellas Verona e tre punti messi in cassaforte. L’ex portiere della Juventus esulta sui social

«L’inizio che volevamo, avanti così», le parole dell’estremo difensore rossonero su Instagram.