Milan femminile, Carissimi lascia il calcio: il saluto del club

La giocatrice del Milan femminile Marta Carissimi abbandona il calcio giocato: il club rossonero le ha dedicato un messaggio

Marta Carissimi, centrocampista del Milan femminile, dice addio al calcio giocato. Dopo due stagioni in rossonero la giocatrice ha deciso di finire qui la sua carriera. Il Diavolo ha voluto dedicarle un messaggio di saluti e ringraziamenti su Twitter:

«Oggi si conclude la tua lunga carriera da calciatrice: grazie Marta per questi due bellissimi anni in rossonero e per aver onorato sempre la maglia del Milan, mettendo a disposizione del gruppo la tua esperienza. A te vanno i nostri migliori auguri per il tuo futuro!».