Milan femminile, Bjorg saluta e torna in Islanda

Calciomercato Milan femminile: Berglind Björg Thorvaldsdottir ha detto addio e farà ritorno nella sua ex squadra in Islanda

E’ già giunta al termine l’esperienza in rossonero per Berglind Björg Thorvaldsdottir. L’attaccante islandese del Milan femminile infatti farà ritorno in patria per iniziare la stagione con la maglia del Breidablik.

La conferma è arrivata dall’allenatore del club interessato, che hai microfoni di Fotbolti.net ha così dichiarato: «Berglind tornerà a casa nei prossimi giorni, andrà in quarantena e inizierà gli allenamenti con noi il prossimo mese». Bjorg lascia quindi il Milan dopo aver firmato ben 5 reti in altrettante apparizioni.