Milan Femminile, Babb: «Obiettivo Champions, possiamo farcela»

Selena Babb, secondo portiere del Milan Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni

Intervistata da Milan Tv, Selena Babb, secondo portiere del Milan Femminile, ha dichiarato:

MOMENTO: «Nonostante il passo falso nel derby, credo che stiamo facendo bene in questo 2023, la squadra sta bene. Certamente abbiamo tante partite e siamo un po’ affaticate, ma siamo in un buon momento e siamo una squadra forte con molte qualità».

DIFESA: «Quest’anno siamo riusciti a fare il clean sheet in alcune partite anche grazie a Laura Giuliani ma non credo sia una questione di un singolo ma di tutta la squadra. Il merito è delle prestazioni, della coesione e unione del gruppo: più siamo unite, meglio facciamo e questo è uno stimolo a fare meglio. Questa positività aiuta la squadra a migliorarsi».

PROGRESSI: «E’ la mia terza stagione al Milan e credo di essere migliorata molto come portiere e come persona. Come portiere credo di essere migliorata molto con i piedi e nelle prese alte; credo anche di aver acquisito molta sicurezza, parlo molto con le ragazze su quello che succede davanti a me e posso guidare la squadra a fare meglio».

PROSSIME SFIDE: «Con il Como sarà l’ultima partita della prima parte di stagione ed è una partita molto importante per noi che dobbiamo vincere. Poi ci saranno le due sfide di Coppa Italia che non vedo l’ora di giocare. Per fare bene in queste partite dobbiamo sfruttare il buon momento in cui siamo. Se ci crediamo, remiamo dalla stessa parte e restiamo unite possiamo battere chiunque».

CLASSIFICA: «Siamo sei punti sotto la posizione che permette la qualificazione alla Champions League. Adesso giocheremo sempre contro grandi squadre e tutte lotteranno per i piazzamenti. Penso al 100% che ce la possiamo fare a qualificarci: dobbiamo credere in noi stesse, giocare da squadra e restare unite. Tutto è nelle nostre mani».