Milan Femminile, Alessia Piazza: «Voglio la Champions»

La giocatrice del Milan Femminile ha dichiarato in un’intervista il suo desiderio di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione

Intervistata da Ilaria Checchi per Il Giorno, Alessia Piazza, portiere classe 1998 del Milan Femminile, ha raccontato la voglia di tornare a giocare per inseguire gli obiettivi prefissati: «Abbiamo come obiettivo la conquista di un posto in Champions, siamo pronte a lottare in campo».

La Piazza ha poi anche raccontato come ha trascorso questa quarantena: «Fino al 4 maggio sono stata a Milano in appartamento insieme a sette compagne divise in tre case differenti ed è stata una fortuna perché ci siamo fatte compagnia. Dal 4 sono potuta tornare dai miei genitori a Como».