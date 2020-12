Milan femminiile, gli highlights del match con il Sassuolo VIDEO

Grazie ai gol di Valentina Giacinti e Giorgia Spinelli ieri il Milan femminile ha ottenuto la sesta vittoria consecutiva in campionato rinforzando il proprio secondo posto in classifica nella Serie A Women.

Ecco gli highlights del match, pubblicato dagli account social del Milan, andato in scena ieri pomeriggio al Vismara tra rossonere e neroverdi e conclusosi con il risultato di 2-0.

#MilanSassuolo: the Rossonere score 2 to extend their winning run to 6️⃣ consecutive games

Giacinti-Spinelli gol: le rossonere portano a sei le vittorie consecutive in #SerieAFemminile 💪 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/mj9sVTR162

