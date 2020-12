Milan femminile-Sassuolo LIVE, segui il match della decima giornata di Serie A in programma alle 12.30: sintesi, cronaca testuale e tabellino

Tutto pronto per il match della decima giornata di Serie A Women che contrappone il Milan femminile di Maurizio Ganz al Sassuolo. Segui in diretta la cronaca testuale del match in scena al centro sportivo “Vismara” a partire dalle ore 12.30.

Milan Sassuolo LIVE

Finisce qui il primo tempo!

44′ – Milan ancora vicino al gol ma anche in questa occasione, Tucceri non riesce a servire Giacinti, sarebbe stata sola davanti a Lemey

40′ – Grande salvataggio di Lenzini su Dowie, ben servita da Bergamaschi, dopo un bel contropiede

36′ – Il Milan cresce: azione spettacolare, ma Tucceri spreca tutto, sbagliando l’ultimo passaggio

33′ – Grande occasione per il Milan! Bergamaschi scodella sul secondo palo per Tucceri che controlla e calcia al volo, ma a Giacinti non le riesce il tap-in vincente

30′ – Ci prova Bergamaschi, in verticalizzazione per Boquete ma la spagnola non aggancia, riparte il Sassuolo

27′ – Gara molto equilibrata, il Milan tenta la manovra, ma il Sassuolo è vigile e riparte

24′ – Ci prova Mihashi ma Korenciova la fa sua.

21′ – Traversa clamorosa di Dowie, durante una mischia in area di rigore neroverde. Rossonere ad un passo dal vantaggio

18′ – Grande salvataggio di Lenzini su Giacinti. Se la palla fosse giunta a Dowie, l’inglese sarebbe stata uno contro uno con Lemey

15′ – Ci prova ora Tucceri sulla sinistra, in verticale per Dowie, che prova a servire Giacinti, ma la bomber rossonera commette fallo di mano. Riparte il Sassuolo

12′ – Milan propositivo ma negli ultimi venti metri non riesce a trovare il varco giusto per affondare

9′ – Le rossonere ora studiano il Sassuolo, che si difende con ordine

6′ – Prime indicazioni di Ganz alle sue, un po’ in difficoltà

4′ – Grande parata di Korenciova sul tiro di Dubcova! Sassuolo subito pericoloso

1′ – Iniziata la gara!

Milan femminile-Sassuolo 0-0, tabellino

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. A disposizione: Piazza, Rask, Rizza, Conc, Simic, Salvatori Rinaldi, Vitale, Tamborini, Nano. Allenatore: Maurizio Ganz

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey; Santoro, Orsi, Filangeri, Philtjens; Mihashi, Lenzini Dubcovà; Bugeja; Cambiaghi, Tomaselli. A disposizione: Pondini, Pirone, Monterubbiano, Brignoli, Sassi, Battelani, Pellinghelli, Rossi, De Bona.

Allenatore: Gianpiero Piovani

Arbitro: Ricci

AMMONITA: 17′ Filangeri

